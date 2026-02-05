Смениха изпълнителния директор на "Марек"

Управителният съвет на втородивизионния "Марек" в лицето на Ивайло Паргов, Камен Шербетов, Любен Колев, Илчо Агонцев и Георг Василев обсъди две важни теми.

Първият въпрос беше ремонтът на стадиона, а втория - промяна на поста на изпълнителния директор. Стана ясно, че Милен Лахчев вече няма да изпълнява тази длъжност, а на мястото му застава Илчо Агонцев.

"Добрата новина е нивото на подготовката за предстоящия първи мач след зимната пауза, както и ремонта, който се осъществява на стадиона. За момента всичко върви по план и за 15.02.2026 г. "Марек" ще може да посрещне гостите от Севлиево в нови съблекални и разбира се най-големия проблем, който имаше сградата, реновиран покрив", обявиха още от клуба.

"Втората тема, която е и неприятна, е да обсъди подадената оставка от изпълнителния директор на клуба Милен Лахчев. С огромно съжаление, че след толкова свършена положителна работа в клуба, който две години стигна до бараж за влизане в Първа лига, промени и положителни промени в школата, се стига до този край. Предвид перфектните взаимоотношения, които всички от ръководството са имали с г-н Лахчев се стигна до решението той да не бъде възпрепятстван в идеите, които има за себе си и своята професионална кариера и да приеме оставката му", се казва в изявлението на управата на клуба, от който пожелават в здраве и много успешна реализация в идеите, които Лахчев има за своето бъдеще.

За нов изпълнителен директор на клуба беше назначен Илчо Агонцев, който последните две години той има огромна заслуга за осигуряването на спонсори, лагери, както и на трансферния пазар.