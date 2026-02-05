ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението за камиони през прохода ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22230151 www.24chasa.bg

Филип Кръстев официално е футболист на Мъри Стоилов (видео)

3168
Филип Кръстев Снимка: instagram.com/goztepe/

Воденият много успешно от Станимир Стоилов "Гьозтепе" представи българския Филип Кръстев като ново попълнение.

Офанзивният полузащитник пристига в Турция под наем от втородивизионния белгийски "Ломел", като в договора има клауза за откупуването му след края на сезона.

Юношата на "Славия" рита през първия дял от сезона за английския "Оксфорд" в Чемпиъншип (II ниво на футбола на Острова). В 17 мача Кръстев записа 1 гол и 1 асистенция.

Правата на Кръстев се държат от корпорацията „Сити Футбол Груп", която го прати в "Ломел". Преотстъпването в "Гьозтепе" е 7-о за българина.

Мъри Стоилов познава добре Кръстев от съвместния им период в "Левски", с който вдигнаха купата на България през 2022-а. 

Филип Кръстев Снимка: instagram.com/goztepe/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание