Филип Кръстев официално е футболист на Мъри Стоилов (видео)

Воденият много успешно от Станимир Стоилов "Гьозтепе" представи българския Филип Кръстев като ново попълнение.

Офанзивният полузащитник пристига в Турция под наем от втородивизионния белгийски "Ломел", като в договора има клауза за откупуването му след края на сезона.

Юношата на "Славия" рита през първия дял от сезона за английския "Оксфорд" в Чемпиъншип (II ниво на футбола на Острова). В 17 мача Кръстев записа 1 гол и 1 асистенция.

Правата на Кръстев се държат от корпорацията „Сити Футбол Груп", която го прати в "Ломел". Преотстъпването в "Гьозтепе" е 7-о за българина.

Мъри Стоилов познава добре Кръстев от съвместния им период в "Левски", с който вдигнаха купата на България през 2022-а.