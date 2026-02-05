ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението за камиони през прохода ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22230263 www.24chasa.bg

Потрошиха 70 стаи в олимпийското село в Милано

7112
Италианският президент Серджо Матарела обядва в олимпийското село в Милано.

Множество бани в олимпийското село в Милано са били вандализирани при пробив в сигурността, съобщи италианският вестник „Кориере дела Сера", позовавайки се на полицията.

Според разследващите, в общо 70 стаи в три различни сгради за настаняане на спортистите са били повредени душовете между средата на декември и средата на януари.

Достъпът до новопостроеното село по принцип е възможен само със специален пропуск и QR код. Полицията подозира, че са били използвани режещи инструменти.

Проблемът излязъл наяве само заради установени щети от наводняване, добавя „Кориере дела Сера".

Звено за борба с тероризма към прокуратурата в Милано също се е включило в разследването, а от полицията се надяват, че записите от камерите за наблюдение ще дадат отговори.

Италианският президент Серджо Матарела обядва в олимпийското село в Милано.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание