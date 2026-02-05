Потрошиха 70 стаи в олимпийското село в Милано

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Множество бани в олимпийското село в Милано са били вандализирани при пробив в сигурността, съобщи италианският вестник „Кориере дела Сера", позовавайки се на полицията.

Според разследващите, в общо 70 стаи в три различни сгради за настаняане на спортистите са били повредени душовете между средата на декември и средата на януари.

Достъпът до новопостроеното село по принцип е възможен само със специален пропуск и QR код. Полицията подозира, че са били използвани режещи инструменти.

Проблемът излязъл наяве само заради установени щети от наводняване, добавя „Кориере дела Сера".

Звено за борба с тероризма към прокуратурата в Милано също се е включило в разследването, а от полицията се надяват, че записите от камерите за наблюдение ще дадат отговори.