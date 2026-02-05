Федерацията по борба: Само българи ще тренират националите

Помощниците на вече бившия селеционер на националния отбор по класическа борба Стоян Добрев - Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев, ще водят подготовката на тима до избирането на нов селекционер.

Той подаде оставка, след като състезателите на ЦСКА, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов, поставиха условие да се върнат към централизирана подготовка, само ако бъдат с личните си треньори - руснаците Сослан Фарниев и брат му Казбек Фарниев.

"Ръководството на Българската федерация по борба заявява, че националният отбор ще бъде подготвян само от български треньори, следвайки програмата си, обявена на общото събрание през месец май 2025 г.", обявиха от централата.