Футболният синдикат с позиция за расизма срещу Текпетей

Бърнард Текпетей Снимка: Георги Палейков

Асоциацията на българските футболисти излезе с позиция, в която изрази своята категорична и безусловна позиция срещу всеки акт на расизъм, дискриминация, език на омразата и заплахи срещу живота и сигурността на професионални футболисти по повод инцидента с Бернард Текпетей, който след победата на неговия "Лудогорец" срещу "Левски" за суперкупата бе обиждан заради цвета на кожата си. Ганаецът донесе на разградчани успеха с 1:0.

"С дълбока тревога и възмущение АБФ приема информацията за расистките обиди и отправените смъртни заплахи към футболиста Бернард Текпетей по време на двубоя за Суперкупата на България. Подобни действия представляват грубо посегателство не само срещу конкретен играч, но и срещу фундаменталните ценности на спорта, човешкото достойнство и правовия ред.

Футболът е пространство на честна конкуренция, уважение и равнопоставеност. Няма и не може да има място за расизъм - нито на терена, нито по трибуните, нито в обществото. Всеки опит за унижение, сплашване или дехуманизиране на футболист поради неговия произход, цвят на кожата или националност е абсолютно недопустим и изисква незабавна, ясна и ефективна реакция от всички отговорни институции.

АБФ приветства предприетите действия за сезиране на компетентните органи и настоява за бързо, обективно и безкомпромисно разследване на случая, както и за налагане на адекватни санкции на всички виновни лица. Безнаказаността създава среда, в която подобни прояви се възпроизвеждат и ескалират.

В този контекст Асоциацията на българските футболисти подчертава с особена настойчивост необходимостта час по-скоро да бъде приет и реално приложен Законът за противодействие на футболното хулиганство. Липсата на ефективна законодателна рамка и превантивни механизми оставя футболистите, клубовете и редовите зрители уязвими и подкопава доверието в способността на държавата да защитава обществения интерес и сигурността на спортните събития.

АБФ ще продължи последователно да отстоява правата, достойнството и сигурността на професионалните футболисти в България и ще настоява за нулева толерантност към расизма, дискриминацията и насилието във всички техни форми.

Футболът трябва да обединява, а не да разделя", се казва в позицията на Асоциация на българските футболисти.

Вчера ръководството на "Лудогорец" излезе с позиция във връзка с обиди на расистка основа и смъртни заплахи от фенове на Левски по адрес на нападателя Бернард Текпетей, а по-рано днес "Левски" също осъди проявите на расизъм.

