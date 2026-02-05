ФИФА позволи на "Берое" да ползва новите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФИФА официално премахна и последната забрана за трансфери на "Берое". Това показва справка в официалния сайт на футболната централа.

Във вчерашния ден бяха свалени три от активните четири забрани на старозагорци за регистриране на нови играчи. Това означава, че ръководството е изчистило задълженията си към бивши играчи и служители на клуба и няма нормативна пречка петте зимни попълнения да бъдат картотекирани за предстоящия мач срещу "Ботев" в Пловдив при подновяването на шампионата.

До този момент "Берое" обяви пет нови попълнения преди началото на пролетния дял от шампионата. Клубът привлече испанския вратар Жауме Валенс, нападателя Емир Кухиня, защитника Давид Валверде, полузащитника Франциско Варела и централния защитник Сантяго Брунели.