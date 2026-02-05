Антон Синапов: На олимпиадата напрежението е огромно

Повечето национали по биатлон са били на лагера преди олимпиадата, но вече са здрави. Единствено Благой Тодев все още не е напълно възстановен.

Това разкри националът Антон Синапов.

"Това ще е моята трета олимпиада, вече имам опит и се надявам да покажа най-доброто от себе си, защото последните 2-3 години тренирах изключително много. Това за мен ще бъде като една награда, ако успея да покажа възможностите си на 100%" сподели чепеларецът, който похвали условията и промените в Антхолц, където ще са състезанията по биатлон.

"Условията са страхотни. Тук всяка година имаме кръг от световната купа, познаваме трасето много добре. Разликата между това трасе и абсолютно всички други е, че е доста тежко. Самата надморска височина играе голяма роля. И сега с новия сняг, който падна преди няколко дни, малко усложнява бягането.

Всъщност промениха малко трасето. Самият подход за финала го направиха абсолютно също, както е в Осло Холменколен. Вече се минава зад стрелбището за финала. Докато преди беше малко по-различно. Но като организация това е една от трите големи купи, които се провеждат тук и винаги се справят на изключително високо ниво.

Много е вълнуващо да чуваш публиката на финала. Тук се събират над 20 000 зрители. И още по-вълнуващо е, че в нашия спорт публиката подкрепя абсолютно всеки състезател.

Всеки мечтае и иска да вземе медал на такъв голям форум. На него е много по-различно, защото напрежението е огромно", добави Синапов.