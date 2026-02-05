Много нов сняг за сноубордистите в Ливиньо, Весела Лечева пристигна в Милано

Националите по сноуборд направиха тренировка в Ливиньо, което се сдоби с нови 21 сантиметра снежна покривка в навечерието на откриването на Зимните олимпийски игри. В курорта от няколко дни е слънчево и студено. Утре е официалната тренировка в паралелния гигантски слалом, в който на 8-и февруари ще имаме четирима участници – Малена Замфирова, Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

В Милано, където ще е основната церемония по откриването, днес бяха измерени пролетни температури. Такава е и прогнозата за утре вечер, когато всички погледи ще са насочени към стадион „Сан Сиро". Милано е в очакване на игрите. Снимка: БОК

Днес в Милано пристигна и председателят на БОК Весела Лечева, която утре ще присъства на церемонията по откриването. Президентът Илияна Йотова също вече е в Италия, като утре ще заеме място на стадиона сред държавните глави. Тази вечер президентът Йотова и председателят на БОК Лечева са гости на Кърсти Ковънтри, а утре преди откриването и на президента на Италия Серджо Матарела, който дава вечеря в чест на XXV Зимни олимпийски игри.