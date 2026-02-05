ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елизара Янева би швейцарка за 1/4-финал в Порто

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22232657 www.24chasa.bg

Много нов сняг за сноубордистите в Ливиньо, Весела Лечева пристигна в Милано

2468
Сноубордистите вече тренират. Снимка: БОК

Националите по сноуборд направиха тренировка в Ливиньо, което се сдоби с нови 21 сантиметра снежна покривка в навечерието на откриването на Зимните олимпийски игри. В курорта от няколко дни е слънчево и студено. Утре е официалната тренировка в паралелния гигантски слалом, в който на 8-и февруари ще имаме четирима участници – Малена Замфирова, Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

В Милано, където ще е основната церемония по откриването, днес бяха измерени пролетни температури. Такава е и прогнозата за утре вечер, когато всички погледи ще са насочени към стадион „Сан Сиро". 

Милано е в очакване на игрите. Снимка: БОК
Милано е в очакване на игрите. Снимка: БОК

Днес в Милано пристигна и председателят на БОК Весела Лечева, която утре ще присъства на церемонията по откриването. Президентът Илияна Йотова също вече е в Италия, като утре ще заеме място на стадиона сред държавните глави. Тази вечер президентът Йотова и председателят на БОК Лечева са гости на Кърсти Ковънтри, а утре преди откриването и на президента на Италия Серджо Матарела, който дава вечеря в чест на XXV Зимни олимпийски игри.

Сноубордистите вече тренират. Снимка: БОК
Милано е в очакване на игрите. Снимка: БОК
Сноубордистите вече тренират. Снимка: БОК
Милано е в очакване на игрите. Снимка: БОК
Сноубордистите вече тренират. Снимка: БОК
Милано е в очакване на игрите. Снимка: БОК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича