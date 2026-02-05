ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елизара Янева би швейцарка за 1/4-финал в Порто

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22232942 www.24chasa.bg

Ива Ереминова покри норматив за ЕП по скокове във вода

2052
Ива Ереминова. Снимка: Федерация по плуване

Ива Ереминова завърши на девето място във финала на 1м трамплин при жените на Откритото първенство на Германия по скокове във вода. Състезателката на Георги Чобанов натрупа сбор от 208.10 т., което е и покрит норматив за Европейското първенство през лятото в Париж. Шампионка стана Ванеса Рогниш от отбора на Лайпциг с 235.00 т.

Във френската столица освен 1м трамплин Ереминова ще скача и кула 10м. Норматив за Париж ще гони и нейният брат Цветомир Ереминов, който ще вземе участие на университетския шампионат в Атланта, САЩ в края на месец март.

Това беше първото състезание за годината в календара на скоковете във вода. През лятото страната ни е домакин на Балканските игри за юноши и девойки на столичния басейн "Диана", които ще се проведат успоредно с Международния турнир за "Купа София".

Ива Ереминова. Снимка: Федерация по плуване

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича