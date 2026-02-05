Елизара Янева би швейцарка за 1/4-финал в Порто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи швейцарската квалификантка Катерина Цигурова с 6:3, 6:2 за 78 минути.

Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше и без проблеми затвори мача.

Любопитното е, че Янева и Цигурова си партнираха на двойки на предишния турнир в Порто.

Следващата й съперничка ще бъде шампионката от "Уимбълдън" при девойките за 2025 година Миа Поханкова (Словакия).

С класирането си до финала миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос".