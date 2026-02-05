Италианците показаха как ще печелят от олимпиадата

Италианците наистина смятат да спечелят 5-6 милиарда евро от олимпиадата, както се заканиха.

И освен хаоса показаха, че твърдо имат намерение да прибират пари за всичко. Без да им пука за никого, включително и състезателите. Сноубордистите ни били изненадани доста неприятно, като им било обяснено, че дори да карат ски трябва да си купят карта като всеки обикновен гражданин. Подобно нещо се случва за първи път в историята на олимпиадите. Еднодневната карта до обед в Ливиньо струва 67 евро, но нашите си купуват полудневна за 57. Разрешено им е да карат на тренировъчното трасе, но то няма излаз и в края си е осеяно с камъни.

Делегациите имат проблеми със зареждането на колите, след като подадените им от организаторите бензиностанции не съществуват или пък има огромни опашки.

Същото е отношението и към журналистите. Няма обичайните справочници или каквито и да е помощни материали. За първи път в историята няма един център, от който да тръгва транспортът за състезанията, а трябва да се оправяш сам. Паркингите са пълни за хора с пропуски, като един такъв струва от 3000 евро нагоре. Най-близкото място до Милано, където има стартове е на 200 километра. За да обиколиш всичко, трябва да се въоръжиш с търпение да минеш минимум 1000 километра. Според официалните данни в приложението за пътуване на някои обекти се стига за 11- 18 часа, или по-дълго отколкото полет до Ню Йорк. Акредитацията дори не дава достъп до метрото, както е било винаги. Отново трябва да се включиш в приложението и да обновяваш QR кода преди всяко пътуване. Все пак домакините трябва да пестят. Няма никакви предимства за акредитирани при плануването на пътуванията и всички са с равни права. Феновете обаче отдавна са си направили плановете и всички добри часове са запълнени. Защото са въведени и драконови мерки за влизане и излизане от курортите.

Домакините признаха, че вече са надвишили отпуснатия бюджет, и вероятно всичко се прави, за да не се раздува повече. Отпуснати са 1,3 милиарда евро, а вече разходите са на ниво от 1,7 милиарда, призна изпълнителният директор на организационния комитет Андреа Верние. Това е извън 3,5-те милиарда, които са вложенията на градските управи и тези на отделните провинции.

На всичко отгоре очакваният хаос на най-разпръснатите игри в историята си е пълен. Навсякъде никой не знае нищо. Полиция, доброволци и всички служители само вдигат рамене и се чудят какво да обясняват. В курортите това води до безсмислено обикаляне и търсене на несъществуващи адреси и сгради. И народът обикаля като гламав, докато не намери някой колега, който е минал по тежкия път и вече се е опарил.

Продължават и строежите, които не са спирали в повечето курорти. Това допълнително усложнява обстановката около трасетата. И всичко това се случва броени часове преди началото на игрите.

Състоянието на обектите също е доста окаяно, без дори да са започнали състезанията. Както е известно, олимпиадата започва, без да е готова залата за хокей, както и основният лифт в Кортина д’Ампецо, който трябва да качва хората в планината.

Пет минути преди началото на състезанията по кърлинг за смесени двойки токът в залата спря. Около половин час трябваше, за да се възстанови всичко. През това време ледът на пътеките започна да се размразява, което още повече усложни нещата. Последва пауза и за неговото оправяне.