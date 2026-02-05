92% от участниците на олимпиадата са проверени за допинг

92% от състезателите на олимпиадата са минали през проверка за използване на забранени вещесва преди олимпиадата, съобщиха от Международната тестова агенция. През последните 6 месеца са проведени 7100 теста на над 2900 спортисти.

Проверките са били фокусирани към дисциплините с висок риск. В тази група 91% са минали поне през една проверка, а 66% - по три. Все пак според данните има малка група, която ще пристигне на олимпиадата, без да е минала един тест, а 28% от нея са точно в тази група.

По време на световната купа в Банско бе пратен специален екип от Румъния, който да направи внезапна проверка за допинг. Ченгетата обаче стояха само в събота.