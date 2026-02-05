ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път от десетилетия САЩ и Русия без ограни...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22233372 www.24chasa.bg

92% от участниците на олимпиадата са проверени за допинг

2284
Снимка: Ройтерс

92% от състезателите на олимпиадата са минали през проверка за използване на забранени вещесва преди олимпиадата, съобщиха от Международната тестова агенция. През последните 6 месеца са проведени 7100 теста на над 2900 спортисти.

Проверките са били фокусирани към дисциплините с висок риск. В тази група 91% са минали поне през една проверка, а 66% - по три. Все пак според данните има малка група, която ще пристигне на олимпиадата, без да е минала един тест, а 28% от нея са точно в тази група.

По време на световната купа в Банско бе пратен специален екип от Румъния, който да направи внезапна проверка за допинг. Ченгетата обаче стояха само в събота.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича