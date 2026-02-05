Синер отказал да запали олимпийския огън

Втората ракета в световната ранглиста Яник Синер е отказал да участва в церемонията по откриването на олимпийските игри, въпреки че той е трябвало да запали огъня в Милано, твърди “Гадзета дело спорт".
Тенисистът е официален посланик на игрите от септември 2024 година.
При това положение най-големият слух е свързан с това, че в Милано огънят ще бъде запален от легендата Алберто Томба, а в Кортина това ще бъде поверено на Дебора Компаньони.
Това са двете огромни имена в алпийските ски на домакините.