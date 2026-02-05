Готвят зала "Младост" в Бургас за откриване след основен ремонт

Основният ремонт на бургаската спортна зала "Младост", който стартира преди малко повече от година е на финалната права. Усилено се работи по детайлите и оборудването.

Изцяло обновеното и модернизирано съоръжение, което е официален дом на волейбола и художествената гимнастика се очаква да е готово съвсем скоро. Най-оптимистичният вариант за официално откриване е дербито от 20-ия кръг в редовния сезон от Суперлигата при волейболистите между "Нефтохимик 2010" и "Берое" на 7 март. При всички случаи, плейофите ще се играят тук, вместо в зала "Бойчо Брънзов", увериха домакините.

Множество подобрения и екстри ще направят от залата едно модерно бижу, което ще осигури максимален комфорт за спортисти и зрители. Интегриран е модерен СПА център. Седалките в основния сектор саподменени изцяло. Предстои да се положи нов терафлекс на игралното поле, който е последно поколение.

Освен досегашната ложа с 45 места, ще има обособена и нова супер ВИП зона. Изцяло е монтирано ново модерно LED осветление. Мощни чилъри ще осигуряват отоплението през зимата и охлаждането през летните жеги. Съблекалните са с нови настилки, шкафчета, душове.

Ще има обособен медицински кабинет и стая за допинг контрол. Капацитетът на спортното съоръжение ще е за 1500 зрители. Зала "Младост" е готова да домакинства на мачове от евротурнирите по волейбол, включително и финал за "Чалъндж къп". Сефтето ще направи "Нефтохимик 2010", който като носител на купата на България доби правото да спори във втория по сила турнир, този на ЦЕВ през тази година.