Идва ли с Алла Пугачова у нас Максим Галкин? Има з...

Тервел Замфиров цитира Венци Стефанов

Георги Банов

3544
Тервел Замфиров Снимка: Startphoto.bg

Световният ни шампион по сноуборд Тервел Замфиров явно е голям фен на президента на “Славия” Венци Стефанов. Той си пусна стори в социалните мрежи, където цитира футболния бос.

“Когато ме питат дали ще спечеля медал от олимпиадата?”, е въпросът на Тервел и следва репликата на Стефанов: “Какъв въпрос ми зададе ти бе? Трябва да съм ясновидец да ти отговоря”, казва президентът .

Замфиров, сестра му Малена, Радослав Янков и Александър Кръшняк стартират в неделя в състезанието си на олимпиадата, което се очаква с огромен интерес в България. Те продължават и кампанията си за запазването на алпийския сноуборд в програмата на игрите. Спортът е застрашен заради промените, които планира МОК.

Кърсти Ковънтри отново потвърди, че планира да бъдат направени сериозни промени за следващото издание във Франция след 4 години. Според всички под въпрос са алпийския сноуборд и северната комбинация.

Тервел Замфиров

