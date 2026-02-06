Бунт на сноубордистите срещу домакините на игрите

Сериозно недоволство има сред сноубордистите на олимпиадата заради отношението на домакините, които не дават да се кара на официалното трасе в Ливиньо. На него са стъпвали единствено домакините. От два дни се измислят всякакви причини, за да не пускат останалите по него.

В Ливиньо за първи път в историята се прави състезание по сноуборд и никой не е разглеждал трасето или пък е стъпвал на него.

Отделно трасето е наредено точно от треньора на италианския треньор, което е допълнително предимство за домакините.

Италианците са топфаворити и без това за медалите. В момента лидер в световната купа в дисциплината е Роланд Фишналер, като той има 443 точки, колкото и легендата на австрийците Бенямин Карл. Още двама италианци Арон Марч и Маурицио Бормолини са трети и четвърти, а Мирко Феличети е шести зад Фабиан Обман (Австрия).

Радослав Янков заема 9-ото място с 218 точки, Тервел Замфиров е 14-и, а Александър Кръшняк е 45-и. При жените Малена Замфирова е 10-а, а убедителен лидер е Цубаки Мики (Япония) следвана от италианката Луиза Кафонт, която спечели единия старт в Банско.