ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Идва ли с Алла Пугачова у нас Максим Галкин? Има з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22233673 www.24chasa.bg

Бунт на сноубордистите срещу домакините на игрите

Георги Банов

3560
Снимка: Ройтерс

Сериозно недоволство има сред сноубордистите на олимпиадата заради отношението на домакините, които не дават да се кара на официалното трасе в Ливиньо. На него са стъпвали единствено домакините. От два дни се измислят всякакви причини, за да не пускат останалите по него.

В Ливиньо за първи път в историята се прави състезание по сноуборд и никой не е разглеждал трасето или пък е стъпвал на него.

Отделно трасето е наредено точно от треньора на италианския треньор, което е допълнително предимство за домакините.

Италианците са топфаворити и без това за медалите. В момента лидер в световната купа в дисциплината е Роланд Фишналер, като той има 443 точки, колкото и легендата на австрийците Бенямин Карл. Още двама италианци Арон Марч и Маурицио Бормолини са трети и четвърти, а Мирко Феличети е шести зад Фабиан Обман (Австрия).

Радослав Янков заема 9-ото място с 218 точки, Тервел Замфиров е 14-и, а Александър Кръшняк е 45-и. При жените Малена Замфирова е 10-а, а убедителен лидер е Цубаки Мики (Япония) следвана от италианката Луиза Кафонт, която спечели единия старт в Банско.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича