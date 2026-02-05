Зографски с осмо място в един от тренировъчните скокове

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зографски с осмо място в един от тренировъчните ск...

Владимир Зографски направи добри тренировъчни скокове. Снимка: Костадин Андонов, Startphoto

Владимир Зографски зае осмото място в третите опити на първата тренировка за състезанието от нормална шанца на олимпиадата. Най-добрият ни състезател прелетя 97 метра в третия си опит. В предните два записа 99 метра (13-о място) и 94,5 метра (28-о място).

В първия скок най-добър бе Щефан Крафт (Австрия). Във втория най-добър бе Феликс Хофман (Германия), а в третия Кристофер Ериксен Сундал (Норвегия).

В тренировката не се включиха суперфаворът Домен Превц (Словения) и сънародниците му Анже Ланишек и Тими Зайц, Наоки Накамура (Япония), Анти Айгиро (Естония) и представителите на домакините Алекс Инсам, Джовани Бресадола и Франческо Чекон.

