Мони Николо: Знаех, че в Русия ще е тежко

Не съжалявам за избора си да играя за “Локомотив” (Новосибирск) в Русия. Знаех, че ще бъде тежко. Това е много сложна лига заради дългите пътувания и часовите пояси

Но смятам, че това за мен е много добър първи опит в професионална лига. Така след първия ми сезон може да стане само по-леко.

Това заяви в подкаста “Фанат Волейбола” българското явление в световния волейбол Мони Николов. Разпределителят на националния отбор, който в момента е на 19 г., пристигна във водения от Пламен Константинов състав през миналото лято от съвсем друга действителност и като държава, и като ниво на играта. Юношата на “Левски” стана шампион в колежанското първенство на САЩ, като заслужи и индивидуалния приз за №1.

“Разбира се, винаги се опитвам да следвам указанията на Пламен Константинов.

Треньорът винаги знае по-добре. Той е в тази лига от 10 г. Аз му се доверявам напълно за всичко. Има и някои ситуации, в които може да импровизирам и го правя”, споделя още Мони.

