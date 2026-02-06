Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Д-р Пламен Гочев, лекар на националния отбор на България, взе участие в последният модул на UEFA Football Doctor Education Programme (FDEP) – водещата образователна програма на УЕФА за лекари, работещи във футбола. Обучението се проведе в арменската столица Ереван и събра водещите специалисти в спортната медицина в Европа.

След успешно завършване на курса и активно участие в сесията "Teach the Teacher" д-р Гочев беше отличен с първа награда в своята група за най-добра презентация. Признанието е за висок професионализъм, задълбочени медицински познания и умения за представяне и анализ на клинични казуси в контекста на съвременната футболна практика.

"UEFA Football Doctor Education Programme" е ключов елемент в подготовката и повишаването на квалификацията на футболните лекари, като предоставя достъп до най-новите международни стандарти и добри практики в спортната медицина. Отличието на д-р Гочев е доказателство за високото ниво на българската спортна медицина и професионализма на медицинския екип около националния отбор.

С успешното завършване и на трите модула на FDEP д-р Пламен Гочев става третият български лекар, носител на този престижен сертификат, след д-р Здравко Тарълов и д-р Бисер Бочев, също лекари на националния отбор по футбол. Придобитите знания и опит ще бъдат използвани за организиране на специализирани курсове в България и за устойчиво повишаване нивото на футболната медицина в страната.