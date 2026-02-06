ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте повредената корона, която не успяха да откра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22234692 www.24chasa.bg

Президентът на БОК Весела Лечева преди олимпиадата: Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист

2452
Весела Лечева

Председателят на Българския олимпийски комитет БОК Весела Лечева пожела успех на българските спортисти, които ще участват на зимните игри в Милано/Кортина 2026.

Лечева ще присъства на церемонията по официалното откриване на XXV зимна олимпиада тази вечер от 21,00 часа на стадион "Сан Сиро" в Милано.

"Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!", написа Лечева в профила си във "Фейсбук".

Весела Лечева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича