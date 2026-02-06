Йотова до Джей Ди Ванс на олимпийска вечеря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на България Илияна Йотова бе до вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по време на официалната вечеря за олимпийските игри в Милано и Кортина. Тя се дава от домакините за държавните глави и ръководствата на националните олимпийски комитети.

Йотова пристигна в четвъртък в Милано и днес ще присъства на официалното откриване на олимпийските игри на стадион "Сан Сиро".

Илияна Йотова до Джей Ди Ванс на официалната вечеря за откриването на олимпиадата. Вляво със синята рокля е президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

Председателят на БОК Весела Лечева подари на Илияна Йотова официалната книжка на делегацията ни. След това на масата са били заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино и легендарния испански баскетболист Пау Гасол.

Весела Лечева подарява книжката на делегацията на Илияна Йотова. Снимка: Бок Весела Лечева и Илияна Йотова бяха на една маса с президента на ФИФА Джани Инфантино. Снимка: Бок

„Нека политиката да остане далеч от спорта, защото спортистите не го заслужават заради огромния си труд, напрежението, големите мечти за медали. Нека се отърсим от политическите страсти", подчерта Илияна Йотова.

Президентът подкрепя идеите на президента на МОК Кърсти Ковънтри за развитието на олимпийските игри, което да бъде в тясно сътрудничество със спортистите, защото най-добрите идеи идват от тях.

Илияна Йотова посочи, че през тази година България отбелязва няколко годишнини, свързани с олимпийските игри.

„През 1896 г., когато третата българска държава е едва на 20 години, тя се включва в олимпийското движение за възстановяване на игрите. Какви хора сме тогава имали за политици, мъдри, с желание и амбиция за изява", заяви държавният глава.

Тя открои още две годишнини – 120 години, откакто един от първите български дипломати Димитър Цоков става член на Международния олимпийски комитет, както и 90 години от първото участие на България на зимна Олимпиада. „Трябва да помним тази история, тя е повод за гордост и отговорност на спортистите и техните треньори да останат верни на тези високи амбиции", подчерта Илияна Йотова.

Днес българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро".