Лиа Каратанчева полуфиналистка на двойки в Орландо

Тенисистката ни Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперничките им Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Олга Говорцова (Беларус).В спор за място на финала двете ще играят срещу американките Анна Роджърс и Алана Смит.

Каратанчева има седем титли в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).