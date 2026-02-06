Веласкес: Сангаре и Переа са еднотипни, не може да играят заедно

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му вече е оставил финала за суперкупата зад гърба си и се готви да продължи възходящата линия в шампионата срещу „Ботев" (Враца).

„Имахме желание да спечелим суперкупата, но не винаги можеш да спечелиш в спорта. Трябва да приемаш загубите. Мисля, че направихме доста добър мач и можехме да го спечелим. Нямаше да бъде незаслужено, ако бяхме победили. Играчите се раздадоха на терена и оттам-насетне всичко е свършило и трябва да се концентрираме върху утрешния двубой с „Ботев" (Враца). Имаме желание и намерение да продължим по същия начин да правим добре нещата. Усещането ми в двете тренировки, които имахме е, че играчите са готови да продължат във възходяща линия", започна Веласкес.

„Фабиен се включи напълно нормално с момчетата. Тренира на пълни обороти. Беше с нисък интензитет това занимание и постепенно навлиза в нормална динамика. Ще преценим дали за някои от мачовете през следващата седмица може да попадне в групата. Всички останали са добре", коментира треньорът.

„По никакъв начин няма да мислим за „Лудогорец". Мислим мач за мач и утрешния е най-важен. Не бива да забравяме, че преди 3 дни играхме мач, за някои от играчите може да се наложи да прецизираме натоварванията, но независимо какви действия ще предприемем всичко е във връзка с утрешния мач, не с мисъл за „Лудогорец". Ще заложим на най-добрите 11", каза още испанският специалист.

Какво мисли той за утрешния съперник? „Имаме представа от мачовете, които изиграха по време на паузата. Там показаха някои нови неща, които липсваха преди паузата. Ясно е, че в доста етапи от играта се опитват да изглеждат по различен начин. Привлякоха и футболист, който влияе на начина, по който ще изглеждат. Имаме наблюдения върху тези детайли, но основно се фокусираме върху това как ще изглеждаме ние. Определено те са отбор, който ще дойде да ни затрудни в утрешния ден. Ще се опитат да предложат техните аргументи, за да спечелят мача. Както казах и на вашия колега ние ще се опитаме да играем по нашия начин и да продължим в същата линия да показваме добрите неща с идеята да спечелим мача и да зарадваме привържениците. Разбира се, искаме да изглеждаме по добър начин".

Веласкес коментира и адаптацията на новите попълнения.

„Те са добри момчета, с много добро възпитание и поведение. Око-Флекс е в по-напреднала фаза, защото дойде по-рано и се присъедини още на лагера, където бе повече време със съотборниците си. Също така, при него няма езикова бариера, защото с повечето си съотборници говори на родния си език. Переа се присъедини по-късно, но лека-полека и той се адаптира. Виждам го вече интегриран в тренировките. Атмосферата в съблекалнята е здравословна и приятна. Много трудно при мен като старши треньор е да играят двамата заедно. Става въпрос за отделни ситуации, както се случи в последния мач, където се налага в някои минути чрез насищане да ангажираш защитната линия на съперника и да търсиш повече присъствие в наказателното поле. Но във връзка с нашия модел на игра не може да играем с двама еднотипни футболисти, защото ние сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четвърт на терена. В крайна сметка футболът е динамичен процес и никога не трябва да казваш никога. Трябва да имаме добри футболисти по позиции, както и здравословна конкуренция", завърши Веласкес.