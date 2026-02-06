Владо Манчев: Феновете са много притеснени за Любо Пенев

"Това е деликатен сложен и много личен процес. Не знаем много детайли за Любо Пенев. Не излиза почти никаква информация. Може да се каже, че всички фенове сме много притеснени за него и започнаха много инициативи за събиране на пари, които да помогнат за плащането на медицинските разходи. Спираха се и мачове от първенството в деветата минута, за да аплодира и подкрепи един от митовете на футбола ни. Има подкрепата на цялата страна и дано да успее да премине през този тежък период".

Това каза пред испанското издание "AC" Владимир Манчев на въпрос какво е състоянието на Любослав Пенев. Легендата на родния футбол се бори с тежко онкологично заболяване. Преди седмици Пенев бе транспортиран в България от Германия, където първоначално се лекуваше в клиника.

"АС" припомня, че Асоциацията на футболистите от Валенсия, на чиято президент е бившият съотборник на Пенев - Фернандо Хинер, също събираше средства за лечението на българина, в което са се включили и испанските му клубове - Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта. Сега Асоциацията чака единствено потвърждение, за да изпрати в България събраните пари.

Лобослав Пенев продължава най-голямата битка в живота си, като процесът "ще бъде дълъг и скъпоструващ с надеждата, че ще се правят малки крачки напред към възстановяването", казва източник, близък до семейството на треньора.