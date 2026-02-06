Саудитската лига скастри сърдиткото Роналдо

Кристиано Роналдо е бил уведомен от Саудитската професионална лига, че "никой човек - колкото и значим да е - не определя решения извън собствения си клуб". Това става на фона на спор за трансферните разходи, съобщава ДПА, цитирана БТА.

Организацията скастри португалеца, който навърши 41 години в четвъртък, тъй като е сърдит от липсата на активност на "Ал Насър" през януарския трансферен прозорец. Затова бойкотира срещу "Ал Рияд" в понеделник.

Роналдо е недоволен от Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF) за това, че не е инвестирал в отбора през зимния трансферен прозорец, докато съперниците му "Ал Хилал" - също 75% мажоритарна собственост на PIF - са привлекли бившия му съотборник от Реал Мадрид Карим Бензема от "Ал Итихад". Въпреки това, лигата публикува изявление в четвъртък вечерта, в което посочва независимостта на всички клубове да управляват финансите си, както сметнат за добре.

"Саудитската професионална лига е структурирана около прост принцип: всеки клуб действа независимо по едни и същи правила", каза говорител на лигата. Клубовете имат свои собствени управителни съвети, свои собствени ръководители и собствено футболно ръководство. Решенията за набиране на персонал, разходи и стратегия са на тези клубове, в рамките на финансова рамка, предназначена да осигури устойчивост и конкурентен баланс. Тази рамка се прилага еднакво в цялата лига.

Конкурентността в лигата говори сама за себе си. Само с няколко точки, разделящи челната четворка, надпреварата за титлата е отворена. Това ниво на баланс отразява система, която работи по предназначение.

Фокусът остава върху футбола – на терена, където му е мястото – и върху поддържането на надеждна, конкурентна конкуренция за играчи и фенове. Разбира се, че трансферните средства не идват от PIF, а от фонд за привличане на играчи. Фондът се контролира централно от Саудитската професионална лига и осигурява финансиране за клубовете ежегодно въз основа на техния размер, като се смята, че голямата четворка в страната – "Ал Насър", "Ал Хилал", "Ал Итихад" и "Ал Ахли" – са получили приблизително една и съща сума преди отварянето на летния трансферен прозорец миналата година.

"Ал Насър" похарчи много през този прозорец – привлече Жоао Феликс и Кингсли Коман, както и преподписа Роналдо с нов договор до юни 2027 година.

Подписването на Бензема от "Ал Хилал" беше финансирано отделно от частен инвеститор, нещо, което "Ал Насър" също можеше да се опита да направи, но не стори.