ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев откри СТЕМ кабинети в училище в Мо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22236148 www.24chasa.bg

2 български волейболистки на полуфинал в Европа

2968
Микаела Стоянова (горе) и Цветомира Миткова са до талисмана на отбора след победата. Снимка: "Валефолия"

Италианският "Валефолия" с българските волейболистки Микаела Стоянова и Цветомира Миткова се класира за полуфиналите на европейския клубен турнир CEV Challenge Cup.

В реванша от четвъртфиналите тимът на нашите момичета се наложи над испанския "Гран Канария" у дома с 3:1 (25:20, 25:17, 14:25, 30:28) след победа с 3:0 като гост преди седмица.

Стоянова се отчете с 8 точки, а Миткова записа 3.

В полуфиналите техният отбор среща унгарския "Капошвар".

Мачовете са на 18 и 25 февруари. Реваншът е в Италия.

Микаела Стоянова (горе) и Цветомира Миткова са до талисмана на отбора след победата. Снимка: "Валефолия"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича