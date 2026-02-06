2 български волейболистки на полуфинал в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският "Валефолия" с българските волейболистки Микаела Стоянова и Цветомира Миткова се класира за полуфиналите на европейския клубен турнир CEV Challenge Cup.

В реванша от четвъртфиналите тимът на нашите момичета се наложи над испанския "Гран Канария" у дома с 3:1 (25:20, 25:17, 14:25, 30:28) след победа с 3:0 като гост преди седмица.

Стоянова се отчете с 8 точки, а Миткова записа 3.

В полуфиналите техният отбор среща унгарския "Капошвар".

Мачовете са на 18 и 25 февруари. Реваншът е в Италия.