Хегемонът в ски бягането готов да плати много за по-бърз интернет в олимпийското село

Петкратният олимпийски шампион в ски бягането Йоханес Клаебо заяви, че в олимпийското село за Милано 2026 се е сблъскал с проблема заради бавния интернет.

Това пречи на норвежеца да играе онлайн игри на своята конзола, която е взел със себе си на състезанията. Той предпочита да релаксира по този начин.

„Вчера интернетът беше малко слаб. Днес помолихме организаторите да поработят върху това. Ще видим дали ще дойде някой, за да го поправи.

В краен случай някой ще се появи тук и ще прекара кабел за моя интернет. Тогава олимпиадата ще бъде спасена. Напълно зависим съм от това, така че съм готов да платя много, за да реша този въпрос", сподели норвежкият скиор.