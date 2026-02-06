ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сноубордистите с тренировка на официалното трасе в Ливиньо

Георги Банов

2012
Тервел и Малена Замфирови и Александър Кръшняк на официалната тренировка. Снимка: БФСки

Сноубордистите ни все пак успяха да направят тренировка на официалното трасе за олимпиадата. След дълги кандърми италианците все пак допуснаха и останалите отбори до трасето, на което само те бяха карали до момента.

Състезанието в паралелния гигантски слалом е в неделя, като квалификациите започват от 10 часа българско време, а елиминациите са от 14 часа.

По принцип трасето е чисто ново и до момента никой не бе карал на него.

При мъжете в Ливиньо стартират Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Къшняк, а при жените феноменът Малена Замфирова.

Тервел и Малена Замфирови и Александър Кръшняк на официалната тренировка.

