Калояна Налбантова би японка за четвъртфинал в Баку

1664
Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан).

Поставената под номер 3 в схемата българка победи японката Анна Иваки с 21:10, 21:14 за 30 минути и записа втори успех в надпреварата.

В спор за място на полуфиналите Налбантова ще играе срещу Ашмита Чалиха (Индия).

По-късно днес Калояна Налбантова и Христомира Поповска излизат във втория кръг на двойки жени срещу Абигейл Харис и Лизи Толман (Англия).

