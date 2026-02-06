Калояна Налбантова би японка за четвъртфинал в Баку

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "International Challenge" в Баку (Азербайджан).

Поставената под номер 3 в схемата българка победи японката Анна Иваки с 21:10, 21:14 за 30 минути и записа втори успех в надпреварата.

В спор за място на полуфиналите Налбантова ще играе срещу Ашмита Чалиха (Индия).

По-късно днес Калояна Налбантова и Христомира Поповска излизат във втория кръг на двойки жени срещу Абигейл Харис и Лизи Толман (Англия).