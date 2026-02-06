Мъгла обърка тренировката на скиорките в Кортина, Вон чака да се пусне

Гъста мъгла обърка първата тренировка на скиорките за олимпийското спускане на пистата "Олимпия Тофане" в Кортина. Тя бе спряна след пети номер, като до този момент имаше и тежко падане на словенката Илка Стухец, която бе откарана за прегледи. До момента с равни времена са австрийките Нина Йортлиб и Ариане Ридлер, а на 7 десети е Федерика Бриньоне от Италия. Марта Монсен (Норвегия), която падна тежко в Кран Монтана и още се възстановява.

Първият опит за тренировка по спускане също се провали заради силен снеговалеж във втората олимпийска столица.

С №10 трябва да се пусне Линдзи Вон, като всички очакват как ще бъде американката със скъсаната кръстна връзка в коляното. Според олимпийската шампионка Виктория Ребенсбург (Германия) 41-годишната Линдзи няма да има проблеми с контузията.

При мъжете имаше трета тренировка в Бормио, като половината от стартовия списък не участваха в нея, а 80% от останалите караха с разперени ръце на разходка. Най-бърз бе канадецът Джеймс Крауфорд, следван от Даниел Хеметсбергер (Австрия) и Ривър Радамус (САЩ).