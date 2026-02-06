Председателят на БОК Весела Лечева посети олимпийското село в Милано часове преди откриването на игрите в Милано и Кортина. Там тя се върна към четирите си участия на летни олимпиади. "Тук са най-хубавите спомени", категорична бе Лечева.

Тя разказа и за официалната вечеря, на която бе с президента Илияна Йотова. На масата били с президента на ФИФА Джани Инфантино, баскетболиста Пау Гасол и шефа на организационния комитет на игрите в Лос Анджелис Кейси Васерман. Както "24 часа" вече писа на Васерман му искат оставката, след като се появи името му в документите по скандала "Епстийн".

"Много се радвам, че г-жа Йотова прие поканата да присъства, защото България има огромна олимпийска история. Разменихме думи и с президента на румънския олимпийски комитет за европейските игри догодина в Истанбул", допълни Лечева.

В неделя Лечева ще присъства на състезанията по сноуборд в Ливиньо.