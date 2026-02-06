ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АЕК картотекира български национал за Европа

Мартин Георгиев

Българският защитник Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК (Атина) през пролетта.

Националът ни до момента има 6 минути игрово време след пристигането си при „жълто-черните" от "Славия" през декември, но въпреки това явно попада в плановете на старши треньора Марко Николич и той ще разчита на него.

АЕК (Атина) завърши на 3-о място в общото класиране на груповата фаза в Лигата на конференциите, класирайки се директно на осминафиналите. Там АЕК чака един от следните съперници "Ноа" (Армения) – АЗ "Алкмаар" (Нидерландия) или "Дрита" (Косово) – "Целие" (Словения).

Мартин Георгиев

