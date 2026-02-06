Селекционерът на Мароко иска да напусне

Селекционерът на националния тим на Мароко по футбол Уалид Реграги иска да напусне поста си, твърди сайтът Foot Mercato. Той все още не може да преодолее драматичната загуба от Сенегал след изпълнение на дузпи на финала на Купата на африканските нации, когато Мароко бе домакин и цялата нация очакваше спечелване на отличието.

Освен това Реграги е получил изкушаваща оферта от Саудитска Арабия и е възможно да продължи кариерата си в клубен отбор. 50-годишният Реграги бе човекът, който изведе Мароко до полуфиналите на Световното първенство в Катар през 2022.

Все още не е ясно дали треньорът ще напусне Мароко, като в момента текат преговори с федерацията. В ръководството на федерацията има хора, които са големи почитатели на Уалид Реграги и ще направят всичко възможно да го задържат като селекционер.