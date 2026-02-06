ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

45-годишен мъж е осъден за опит за изнасилване на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22237962 www.24chasa.bg

Селекционерът на Мароко иска да напусне

2468

Селекционерът на националния тим на Мароко по футбол Уалид Реграги иска да напусне поста си, твърди сайтът Foot Mercato. Той все още не може да преодолее драматичната загуба от Сенегал след изпълнение на дузпи на финала на Купата на африканските нации, когато Мароко бе домакин и цялата нация очакваше спечелване на отличието.

Освен това Реграги е получил изкушаваща оферта от Саудитска Арабия и е възможно да продължи кариерата си в клубен отбор. 50-годишният Реграги бе човекът, който изведе Мароко до полуфиналите на Световното първенство в Катар през 2022.

Все още не е ясно дали треньорът ще напусне Мароко, като в момента текат преговори с федерацията. В ръководството на федерацията има хора, които са големи почитатели на Уалид Реграги и ще направят всичко възможно да го задържат като селекционер.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича