Херо: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Аз съм дребна душичка в сравнение с Христо Крушарски.

Това мнение изказа треньорът на "Ботев" (Пд) Димитър Димитров - Херо по адрес на собственика на другия гранд от града - "Локо".

Спецът обърна внимание и на първите три срещи на тима от пролетния дял - утре срещу "Берое", през седмицата срещу "Локомотив" (Пловдив) в четвъртфиналите за купата на България и срещу Левски, другата седмица.

„Мачът с "Берое" е не по-малко важен от двубоите с "Локомотив" и "Левски". Мачът с "Локомотив" е сблъсък, който цял Пловдив го чака с нетърпение. Надявам се да се представим в най-доброто наше моментно ниво. Мачът с "Левски" също е много важен. Лошото е, че ние пак сме отборът, който ще почива с един ден по-малко. Мисля, че отборите трябва да бъдат поставени при равни условия, защото ние играем в четвъртък и в неделя. Преди това обаче имаме двубой с Берое, който не трябва да се подценява. Те имат нови попълнения, които са добри футболисти", каза още наставникът на пресконференция, след като коментира и темата за българските футболисти.

"Аз искам да играят най-добрите в момента без значение дали са българи, или чужденци. Моето желание беше в тези четири човека да са един или двама до 21 години, за да работят школите. Защото може да играят четири човека на 35 години. Така каква е ползата за българския футбол", завърши Херо.