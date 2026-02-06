Шеф в БФС участва в програмата за обмен на ФИФА

Българският футболен съюз взе участие в програмата за международен обмен на ФИФА – FIFA UNITE, насочена към споделяне на опит и добри практики между националните федерации и структурите на световната футболна централа.

В рамките на последните осем месеца БФС работи съвместно с отдел „Състезания" на ФИФА, а в края на проекта бяха представени резултатите от извършената работа с презентация пред висшия мениджмънт на световната централа.

Програмата FIFA UNITE беше фокусирана върху обмена на информация и добри международни практики, свързани с организацията и провеждането на футболни турнири, както и с дейността и ролята на делегатите в състезателната система. В резултат на участието си в програмата БФС сформира специална комисия, чиято основна цел е имплементирането на утвърдени международни практики, както и разработването на допълнителни нормативни документи, практически указания и обучителни материали за повишаване качеството на организацията на футболните срещи и работата на делегатите.

През изминалата седмица по покана на ФИФА участие в специална аналитична сесия, посветена на организацията и провеждането на срещите от Световното клубно първенство и Купата на арабските нации на ФИФА, взе заместник изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов.

„Предстои ни сериозна работа по поетапното имплементиране на част от предложенията чрез създаването на нови документи, практически указания и обучителни материали, съобразени с текущата ситуация", заяви Добрин Гьонов.