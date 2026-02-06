Партньорството ще позволи на младите спортисти да участват в максимален брой турнири

Младите звезди на българския тенис Иван Иванов и Александър Василев станаха посланици на Обединена българска банка и Mastercard.

Стратегическото партньорство между ОББ, Mastercard и двама от най-големите български спортни таланти беше обявено официално преди историческия мач на България от Световната група на Купа "Дейвис" срещу полуфиналиста от последното издание Белгия. Иванов и Василев ще играят с логото на ОББ на ръкавите на своите екипи.

ОББ и Mastercard ще подкрепят 17-годишния Иван Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да участват в максимален брой турнири. Чрез него те получават възможност да разкрият максимално големия си потенциал, да се утвърдят в световната ранглиста и да продължават със спокойствие и вече демонстрираните смели крачки пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

Заедно с щабовете на Иванов и Василев, ОББ и Mastercard ще създадат и още по-силна връзка между двете тенис звезди и феновете.

"Подкрепата на Обединена българска банка за младите български тенисисти Иван Иванов и Александър Василев произтича от убеждението ни, че истинският напредък започва с тихото, смело решение да действаш - духът, който се крие и зад нашата платформа „МОЖЕШ“. Ние виждаме тези спортисти не като знаменитости, а като доказателство за потенциал в развитие: дисциплинирани и автентични млади хора, които продължават своя път напред въпреки съмненията и външния натиск. Техните истории въплъщават вяра в себе си, с която преодоляват препятствията и се справят с предизвикателствата. Това е точно видът решителност, зад която искаме да застанем.

Убеден съм, че вдъхновяващото партньорство с тях ще ни доближи да целта "МОЖЕШ" да се припознава като истинско и напълно постижимо послание за живота на нашите клиенти и българското общество като цяло. Пожелаваме на Иван Иванов и Александър Василев успех с българския отбор в предстоящия важен мач за Купа "Дейвис". Вярваме в успеха им в световния мъжки тенис. За тях сме сигурни, че "МОЖЕШ" важи в пълна сила. Сигурни сме, че ще бъдат и пример за всеки българин да си каже: "Аз мога", заяви Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC в България.

"Горди сме, че Иван Иванов и Александър Василев вече са посланици на Mastercard, но те всъщност са посланици на България. Те са част от лицето на страната ни, което заслужава подкрепа и с гордост искаме да показваме пред света. Наша обща отговорност е да изграждаме по-добра среда за развитие на българския талант, но и за развитие на цялото ни общество. А Иван и Александър са примери, които трябва да бъдат следвани. Дисциплината и всички качества, които имат, със сигурност са плод и на правилна заобикаляща ги среда, но и са модел за подражание, който би подобрил нашата собствена. Иван и Александър са примери, които трябва да бъдат следвани. Това партньорство се основава на дългогодишния ангажимент на Mastercard за създаване на иновативни и приобщаващи безценни изживявания, които свързват фенове и спортисти, доближавайки ги до най-емблематичните моменти в спорта. Глобално ни спонсорско портфолио за тенис включва партньорства с Roland Garros, Australian Open и Billie Jean King Cup. Пожелавам успех на България в мача за Купа "Дейвис". А лично на Иван и Александър - пътят, по който вървят, да ги отведе до мястото, към което са вперили погледи и за което влагат целия си потенциал и усилия", каза Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Косово и Албания.

Иван Иванов

"За мен е удоволствие да бъда посланик на Обединена българска банка и Mastercard и да мога да разчитам на такива партньори за постигането на своите цели. Знаейки, че имам силен отбор зад гърба си, мога да се концентрирам изцяло върху представянето ми на корта. Изключителната репутация, която имат ОББ и Mastercard, ми дават още по-голяма увереност и ме мотивират да ги представям на високо ниво - както на корта, така и извън него. Щастлив съм, че с общите ни инициативи ще имаме възможност да вдъхновяваме младите хора, да споделяме ценностите на упорит труд, фокус и спортсменство. Очаквам с нетърпение специалните събития, които ще са директно насочени към вдъхновението на младите хора и положителни преживявания за феновете на спорта. Развълнуван съм от възможностите, които ще ми даде това партньорство", сподели Иван Иванов.

Александър Василев

"Чест е да бъда посланик на Обединена българска банка и Mastercard, които в своята област са стигнали на световно ниво, към което и аз се стремя в своята. Тяхната подкрепа е изключително важна за мен - позволява да се съсредоточа изцяло върху тренировките и състезанията. Но освен чисто финансовата подкрепа, освен съдействието за пътувания и участие в турнири, аз съм вече впечатлен от комбинацията от професионализъм и чисто човешко отношение.

Благодаря, че откриха именно в нас примери за мисията си да вдъхновяват хората да достигат пълния си потенциал, като същевременно помагат на самите нас да го направим. Радвам се, че както в националния отбор на България, тук отново сме в един отбор с Иван. И вярвам, че заедно с него, заедно с ОББ и Mastercard, можем да запишем много победи и във вдъхновяването на българите", коментира Александър Василев.

Изминалата година беше изключително успешна за двамата тенисисти, които оформиха и исторически изцяло български финал на US Open.

Иван Иванов спечели две титли от "Големия шлем" - на "Уимбълдън" и US Open, като стигна и полуфинал на "Ролан Гарос". Варненецът, който тренира в академията на Рафаел Надал, беше обявен от ITF за световен шампион при юношите за 2025 г. За първи път Българин е №1 в света в тази категория.

Александър Василев записа впечатляващ прогрес, чието олицетворение са и резултатите му в четирите турнира от "Големия шлем" - осминафинал на Australian Open, четвъртфинал на "Ролан Гарос", полуфинал на "Уимбълдън" и финал на US Open. През септември софиянецът достига до №2 в световната ранглиста.

Александър Василев беше с ключова роля при успеха на България над Финландия за Купа "Дейвис", а заедно с Иван Иванов са готови да продължат да оставят сърцето си за националния отбор. Както и да прогресират сред световния елит в мъжкия тенис.

ОББ инвестира в спорта като част от своята дългосрочна стратегия за подкрепа на активния начин на живот, младите таланти и развитието на спортната култура в България. Чрез партньорства и инициативи банката допринася за популяризирането на спорта и създаване на възможности за обучение и изява. Тези инвестиции имат за цел не само да насърчават спортните постижения, но и да изграждат устойчиви общности, здравословни навици и положителни примери за следващите поколения.

Конкретно в областта на тениса ОББ дълги години е партньор на Националния тенис център в София, а вече в историята са и шест издания на най-големия любителски тенис турнир в България за мъже и смесени двойки, организиран от банката.

ОББ е и генерален спонсор на националния отбор на България по тенис за Купа "Дейвис".