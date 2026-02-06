Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова призова за подкрепа към националите по тенис

Звездата ни в киното от световен ранг Мария Бакалова отправи призив към всички българи да застанат зад националния отбор по тенис.

Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", апелира за подкрепа преди изключително важния и исторически двубой за купа „Дейвис" срещу отбора на Белгия.

Българската гордост в Холивуд сподели посланието си чрез публикация в инстаграм, където е следвана от над 400 хиляди почитатели от цял свят. В нея актрисата изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усетят подкрепата на сънародниците си в този ключов момент.

"С думите си Мария Бакалова за пореден път показа, че независимо от международния си успех и световното признание, тя остава дълбоко свързана с България и активно подкрепя българския спорт. Призивът ѝ идва като силен знак за единство и национална гордост в навечерието на двубой, който може да напише една от най-запомнящите се страници в историята на българския тенис", написаха от федерацията ни.