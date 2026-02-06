Елизара Янева победи шампионка от "Уимбълдън" и се класира на полуфинал в Порто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева продължава да впечатлява от началото на годината и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи убедително шампионката от „Уимбълдън" при девойките за миналата година Миа Поханкова (Словакия) с 6:1, 6:2. Срещата продължи само 54 минути.

Янева доминираше от началото до края на срещата и не даде никакъв шанс на словачката, която преди десет дни спечели титлата на турнира W75 в Лешно, Полша, с награден фонд 60 хиляди долара.

В спор за място на финала българката ще играе срещу 26-годишната хърватка Леа Бошкович.

С блестящото си представяне от началото на годината Елизара Янева се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на „Ролан Гарос".