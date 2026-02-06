Треньорът на ЦСКА 1948: Хубаво е да ни изключват от битката за титлата

Хубаво е да ни изключват от битката за титлата. Ние ще работим за това, което сме си поставили като цел.

Това призна треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов след победата в първия официален мач на неговия тим 1:0 над "Монтана". С успеха "червените" вече са втори в класирането, на 4 точки от лидера "Левски", който обаче е с мач по-малко.

"Винаги е тежко след паузата. Готови сме. Радващото е, че победихме на този тежък терен. Дадохме свидна жертва в лицето на Коуто, който се контузи. Реагирахме и се получи добре, но е лошо, че момчето се контузи. Получават се нещата, надявам се да не е тежка контузията му", каза бившият футбол.

Спецът обясни, че в клуба не е постъпвала оферта за звездата на тима Мамаду Диало.