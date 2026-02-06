ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА разпиля "Арда" и отново е в топ 4

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22239443 www.24chasa.bg

Треньорът на ЦСКА 1948: Хубаво е да ни изключват от битката за титлата

836
Иван Стоянов Снимка: Startphoto.bg

Хубаво е да ни изключват от битката за титлата. Ние ще работим за това, което сме си поставили като цел.

Това призна треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов след победата в първия официален мач на неговия тим 1:0 над "Монтана". С успеха "червените" вече са втори в класирането, на 4 точки от лидера "Левски", който обаче е с мач по-малко.

"Винаги е тежко след паузата. Готови сме. Радващото е, че победихме на този тежък терен. Дадохме свидна жертва в лицето на Коуто, който се контузи. Реагирахме и се получи добре, но е лошо, че момчето се контузи. Получават се нещата, надявам се да не е тежка контузията му", каза бившият футбол.

Спецът обясни, че в клуба не е постъпвала оферта за звездата на тима Мамаду Диало.

Иван Стоянов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)