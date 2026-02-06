В Милано излязоха на протест срещу присъствието на имиграционни агенти на САЩ на олимпиадата (Снимки)

Няколкостотин студенти протестираха днес в Милано срещу присъствието на служители на американската агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE) на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на демонстрацията в центъра на града се виждаха плакати с надписи "ICE вън" (ICE out), а няколко мъже, облечени в черно, изписаха на една от стените "Майната им на ICE". Протестите преминаха мирно.

Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ е подложена на критики заради бруталното си отношение към имигрантите в собствената си страна при операции, разпоредени от президента Доналд Тръмп, които доведоха до смъртта на двама американски граждани в град Минеаполис, щата Минесота.

Американски имиграционни агенти присъстват на Зимните олимпийски игри, които тази години се провеждат в Милано и курорта Кортина д'Ампецо, като част от екипа по сигурността, който отговаря за охраната на официалните представители на САЩ като вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Десницата в правителството на Италия неведнъж подчерта, че служителите на ICE няма да бъдат разположени по италианските улици.

Междувременно Ванс се срещна с италианската министър-председателка Джорджа Мелони в Милано. Той похвали Италия за организацията на Зимните олимпийски игри. Очаква се около 50 световни лидери да присъстват днес вечерта на тържествената церемония по откриването на тазгодишната зимна олимпиада на стадион "Сан Сиро" в Милано, където президентът на Италия Серджо Матарела ще открие официално 25-те Зимни олимпийски игри.