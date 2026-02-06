"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата ни биатлонистка Милена Тодорова вече е напълно излекувана, обясни генералният секретар на федерацията Борислав Панков.

Дълго време лекарите се чудеха точно какво ѝ е на Милена, като в крайна сметка ѝ бе открита бактериална инфекция, която ѝ изцеждаше силите в някои стартове.

Според Панков влизане в десетката ще е идеално представяне на олимпиадата, а осмицата ще е сериозен успех. Големите ни шансове са в индивидуалните стартове при жените и в смесената щафета, която е в неделя.

Домакините са направили някои промени на трасето от световните купи, които се провеждат в Аннхолц. Големият проблем е надморската височина и уникалното влизане в стрелбището, което е на баир. Това го няма никъде другаде по света.

Първият старт на биатлонистите ни е в неделя в смесената щафета на 4 по 6 км. В предварителния списък са включени 21 квартета.