Диария и развалена тоалетна в женския хокей на игрите

Женският турнир по хокей стартира по доста странен начин. Мачът Финландия - Канада от груповата фаза бе отложен до 12 февруари заради стомашен вирус.

Норовирусът плъзнал в отбора още от вторник, като на последната тренировка били само 8 хокеистки и две вратарки. Останалите били или на легло, или в изолация. При положение че не бе отложен двубоят, финландките дори смятали да го откажат.

Треньорът на финландките Теро Лехтера обясни, че не би било честно да накара своите 10 здрави състезателки да излязат на терена, защото рискът да заразят канадките бил огромен.

На мача Швеция - Германия (4:1) се наводни тоалетната в съблекалнята на скандинавките. След първата част те я открили под вода. Помолили германките да ползват тяхната, но получили категоричен отказ.

“Развалила се тоалетната. Заради това някои като Лина Люнгбом, Джесика Адолфсон и други отишли при германките с идеята да ползват тяхната. След като им било отказано, на бегом минали покрай цялата зала, за да отидат в тренировъчната”, обясни журналистът Адам Йохансон по TV4. Капитанката Ана Клебин пък имала навика да се облекчава през всяка почивка и била най-зле от ситуацията.