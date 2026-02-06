ЦСКА разпиля "Арда" и отново е в топ 4

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА показа, че с всеки изминал мач набира сила. "Червените" надиграха тотално "Арда" в първия си официален двубой за новата година. Под проливния дъжд на Националния стадион "Васил Левски" играчите на Христо Янев спечелиха 3:1.

Питас ликува след първия си гол за новата година. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

По този начин "армейците" влязоха в топ 4 на класирането. С трите точки ЦСКА събра 36 и излезе 4-и, като измести поне временно "Черно море", който утре играе със "Спартак" (Варна).

Изненадващо, на фона на всичко на терена, гостите от Кърджали откриха резултата. Точен в 22-ата мин бе Атанас Кабов.

Юношата на "Левски" Кабов не остави шанс на стража на ЦСКА в средата на първата част.

Преди и след попадението на отбора от Кърджали пък на 2 пъти Брахими от "червените" бе спрян от гредите.

Малко преди почивката Йонис Питас си спомни какво е да вкара гол и изравни. Осем минути след паузата ЦСКА направи обрата пълен след попадение на Лумбард Делова.

Крайното 3:1 оформи един от многото нови в състава на Христо Янев - Лео Перейра.

Преди мача с "Арда" бе почетена паметта на великия Димитър Пенев, който почина на 3 януари.

След загубата "Арда" остава на 10-ото място с 24 точки.

Дебют за ЦСКА пък направи сина на треньора на кърджалийци - Алекс Тунчев. В добавеното време той бе пуснат в игра от Христо Янев.