Микаела Шифрин се снима с български таланти в Италия

Юношеските ни национали до 16 години Лилия Хаджисотирова ("Юлен", Банско), Йордан Стойчев ("Юлен") и Павел Марков ("Чамкория", Самоков) се засякоха на пистата с мегазвездата на световните ски Микаела Шифрин в Италия.

Американката кара на специално отделено за олимпийците трасе на пистата в Добиако/Тоблах. Нашите пък бяха на съседното, но се засякоха на финала. Шифрин не отказа снимка с децата, като разбра, че са от България.

Тя има уникални спомени от Банско, където записа 2 победи за световната купа, и то на спускане и супергигантски слалом.