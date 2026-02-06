ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на ЦСКА: Важното е, че духът и енергията от миналата година са се запазили

Христо Янев Снимка: Георги Палейков

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от победата с 3:1 срещу "Арда" на старта на пролетния полусезон в Първа лига.

"Важното е, че това, което имахме миналата година - духа и енергията, се е запазило. Отборът не се примирява и се бори до края да спечели. Направихме добър мач, вкарахме добри голове, изтървахме още няколко добри положения. Това е нещо, което трябва да ни дава стимул.

Нашият отбор създаваше ситуации и водеше играта, успяхме да контролираме събитията дори и когато получихме гол.

Имаме състав, който ни дава възможност да се конкурираме на всяка една позиция. Ако успеем да запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще представляваме отбор, който ще радва окото на феновете", заяви Янев.

"Жордао има лека болка в областта на рамото, но трябва да премине преглед. Надявам се да се възстанови по възможно най-бърз начин", добави треньорът на "червените"

