ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Целият под е покрит с кръв”: “доставчик на храна”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22240361 www.24chasa.bg

Каратанчева на финал в САЩ

2692
Лиа Каратанчева Снимка: БФТ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4, победиха вторите в схемата представителки на домакините Анна Роджърс и Алана Смит с 3:6, 6:4, 10-6 за 80 минути.

Каратанчева и нейната партньорка загубиха първия сет, но стартираха втория с пробив и след 6:4 изравниха резултата. В решителната трета част те преодоляха пасив от 3:5, взеха седем от следващите осем разигравания и стигнаха до крайния успех.

Българката има седем титли в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

Лиа Каратанчева Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)