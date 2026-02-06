Започна откриването на олимпиадата в Милано/Кортина (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Точно в 21 часа на емблематичния стадион "Сан Сиро" започна откриването на 25-ите зимни олимпийски игри.

Очаква се шоуто да бъде епично и такова, за което светът години наред да говори.

Олимпиадата се завръща в Италия след 20 г. За последно игри, и то отново зимни, имаше в Торино през 2006 г.

На трибуните в Милано присъстват президентът на България Илияна Йотова, която е в Италия по покана на шефа на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Разбира се, на стадиона е италианският президент Серджо Матарела, вицепрезидентът на САЩ - Джей Ди Ванс, принцът на Монако Албер II и други.

Шоуто на "Сан Сиро" стартира с хореография посветена на история за любовта, душата и изпитанията между Купидон и Психея.

Церемонията ще обхване четири различни локации – парадът на нациите ще бъде в Милано, но и в Кортина, Ливиньо и Предацо, като всеки от спортистите ще може да дефилира в най-близкия за него град.

Самият олимпийски огън, който е символ на най-големия спортен форум, ще бъде запален на две места. Едното е Арката на мира в Милано, а другото е на площад "Дибона" в Кортина.

Александра Фейгин ще излезе на „Сан Сиро", а биатлонистът Владимир Илиев ще носи българския флаг начело на делегацията ни в Кортина.