Александър Везенков отново №1 за "Олимпиакос", тимът му прегази италианци в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Везенков отново даде заявка, че в края на сезона на Евролигата заслужа приза MVP.

Българският ас на баскетбола отново бе номер 1 за своя "Олимпиакос" при разгромната победа над "Виртус" (Болоня) 109:77.

Звездата ни завърши с 20 точки, като към тях добави 8 борби и 3 асистенции. Българинът приключи с едва три пропуска от всичките си стрелби.

С успеха гръцкия гранд излезе на второ място в редовния сезон на Евролигата с 17 победи и 9 загуби. Лидер е "Фенербахче", като турците имат 1 успех повече.