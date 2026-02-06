ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България дефилира на 4 места на олимпиадата (на жи...

Александър Везенков отново №1 за "Олимпиакос", тимът му прегази италианци в Евролигата

Александър Везенков

Александър Везенков отново даде заявка, че в края на сезона на Евролигата заслужа приза MVP.

Българският ас на баскетбола отново бе номер 1 за своя "Олимпиакос" при разгромната победа над "Виртус" (Болоня) 109:77. 

Звездата ни завърши с 20 точки, като към тях добави 8 борби и 3 асистенции. Българинът приключи с едва три пропуска от всичките си стрелби.

С успеха гръцкия гранд излезе на второ място в редовния сезон на Евролигата с 17 победи и 9 загуби. Лидер е "Фенербахче", като турците имат 1 успех повече.

Александър Везенков

