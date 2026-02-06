Роналдо продължава с бойкота в Саудитска Арабия, не игра в нов мач

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо пропусна втори пореден мач за "Ал Насър" в първенството на Саудитска Арабия на фона на информации, че е недоволен от управлението на клуба.

Петкратният носител на "Златната топка" не беше в групата на тима си за двубоя срещу шампиона "Ал Итихад", завършил 2:0. Роналдо не взе участие и в победата с 1:0 над "Ал Рияд" в понеделник.

Португалското издание "А Бола" съобщи тази седмица, че Роналдо е недоволен от начина, по който "Ал Насър" се управлява от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Според информацията, звездата е разочарован от липсата на активност на клуба по време на януарския трансферен прозорец, докато съперникът "Ал Хилал" привлече носителя на "Златната топка" Карим Бензема, бивш съотборник на Роналдо в "Реал" (Мадрид).