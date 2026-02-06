Световните вицешампиони на България с шанс за реванш срещу Италия в Лигата на нациите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световните ни вицешампиони във волейбола вече са наясно срещу кои отбори ще се изправят през лятото в Лигата на нациите, след като Международната волейболна федерация (FIVB) публикува пълната програма за мъжката надпревара.

България на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини ще започне в комерсиалната надпревара срещу Белгия, като през първата седмица ще играе в Бразилия (Бразилия).

Стартовият за 2026-а година официален мач на новите любимци на нацията е на 10 юни (сряда) от 19,00 часа българско време. След това състезателите на Бленджини ще излязат последователно срещу отборите на Иран, Аржентина и Сърбия.

Във втория турнир от Лигата на нациите, който ще бъде в словенската столица Любляна, България ще стартира срещу Италия в повторение на финала от Мондиал 2025. В Манила, след като сензационно стигнаха до спор за златото, волейболистите ни трябваше да отстъпят пред “адзурите” с 1:3. Така “скуадрата” защити световната си титла.

Срещата е на 24 юни (сряда) от 14,00 часа българско време. Следват мачове срещу домакините от Словения, Канада и Украйна.

За последния турнир от комерсиалната надпревара България ще трябва да пътува до Чикаго (САЩ).

Там българските национали ще започнат с мач срещу олимпийския вицешампион Полша.

Двубоят е на 15 юли (сряда) от 20,00 часа българско време. След това нашите ще играят срещу Китай, домакините от САЩ и олимпийския шампион Франция.

